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Рапиристки Коробейникова и Дериглазова вышли в полуфинал Олимпиады-2021

Рапиристки Коробейникова и Дериглазова вышли в полуфинал Олимпиады-2020
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Российские фехтовальщицы на рапирах Лариса Коробейникова и Инна Дериглазова вышли в полуфинал Олимпийских игр в Токио.

Коробейникова в своём четвертьфинальном матче обыграла канадку Келли Райан со счётом 15:11.

В другом четвертьфинале Инна Дериглазова обыграла уроженку Южной Кореи Чон Хи Сук со счётом 15:7.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и теперь состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года. Россию в Токио представят 335 спортсменов, которые выступят в 33 видах спорта. На Олимпиаде-2020 россияне не примут участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.

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