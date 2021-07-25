«Пляжницы» Макрогузова и Холомина прокомментировали победу на старте Олимпиады-2020

Российские «пляжницы» Надежда Макрогузова и Светлана Холомина поделились эмоциями после победы в первом туре олимпийского турнира в Токио-2020 (Япония).
«Мы справились со своими эмоциями, в принципе, это сделало всё. Помогают ли достаточно частые игры с итальянками? Помогают, мы знаем, что они делают. Мы их выигрывали последние два года, это психологически, думаю на них влияет. Не хватает красоты из-за отсутствия болельщиков. Весь спорт для людей, наслаждения. Цикад на арене мы не слышим, слышу только подсказки своего партнёра. Может, конечно, она меня больше слышит. Я как цикада», — приводит слова Макрогузовой корреспондент «Чемпионата».
«Хотим отметить работу наших специалистов. Наши специалисты найдут информацию по любой команде. Даже по тем, кто ещё ни разу не выезжал на мировые и чемпионаты Европы. Конечно, чувствуется отсутствие зрителей. Нам бы хотелось, чтобы была поддержка на трибунах, но поддержка идёт на дистанционном уровне, мы этим заряжаемся. А что касается жары, то нормально, всем жарко. Мы все в равных условиях, кто физически лучше готов, тот и выигрывает», — сказала Холомина.
В следующем матче Макрогузова и Холомина сыграют с кубинской парой Лейла Мартинес/Лиди Эчеваррия.
Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и стартовали 23 июля 2021 года. Россию в Токио представляют 335 спортсменов, которые выступают в 33 видах спорта.
На Олимпиаде-2020 россияне не примут участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.
- 25 июля 2021
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