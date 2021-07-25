Шпажист Сергей Бида не вышел в полуфинал Олимпиады-2020

Российский шпажист Сергей Бида не смог пробиться в полуфинал олимпийского турнира по фехтованию.

В четвертьфинале российский спортсмен уступил французу Ромену Каннону со счётом 15:12.

В других четвертьфиналах встретились Гергей Шиклоши (Венгрия) — Пак Сан Юн (Южная Корея), Игорь Рейзлин (Украина) — Мохамед Эль-Саед (Египет) и Андреа Сантарелли (Италия) — Масару Ямада (Япония).

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и теперь состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года. Россию в Токио представят 335 спортсменов, которые выступят в 33 видах спорта. На Олимпиаде-2020 россияне не примут участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.