Российская тхэквондистка Татьяна Минина вышла в финал Олимпиады-2020 в категории до 57 кг

Россиянка Татьяна Минина вышла в финал соревнований по тхэквондо на Олимпийских играх в Токио (Япония). В полуфинале турнира в весовой категории до 57 кг она победила Кимию Ализаде Зенурин, выступающую за олимпийскую команду беженцев, со счётом 10:3.

В финале Минина сразится с победительницей поединка Анастасия Золотич (США) — Чиа Линь Ло (Китайский Тайбэй). Противостояние за золото начнётся в 15:30 мск.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год. Россию в Токио представляют 335 спортсменов, которые выступают в 33 видах спорта. На Олимпиаде-2020 россияне не примут участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.

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