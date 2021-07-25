Павел Эйгель не вышел в полуфинал в гребном слаломе на Олимпиаде-2020

Россиянин Павел Эйгель не смог пробиться в полуфинал в гребном слаломе на Олимпийских играх в Токио.

Российский гребец в первой попытке стал 15-м, во второй — не стартовал. По итогам двух попыток россиянин занял последнее. 18-е место. В полуфинал выходят 15 лучших спортсменов.

Павел Эйгель — мастер спорта России международного класса, бронзовый призёр чемпионата мира.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и теперь состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года. Россию в Токио представят 335 спортсменов, которые выступят в 33 видах спорта. На Олимпиаде-2020 россияне не примут участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.