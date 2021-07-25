Ирина Роднина отреагировала на первую золотую медаль России на Олимпиаде-2020

Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы РФ Ирина Роднина отреагировала на первую золотую медаль России на летней Олимпиаде-2020 в Токио. В стрельбе из пистолета с 10 м победу одержала Виталина Бацарашкина.

«Поздравляем! У нас всегда были высокие награды в стрельбе. Как нормальный гражданин Российской Федерации радуюсь и переживаю за наших ребят. Сколько медалей жду? Не считала, подсчитывать должны те, кто отвечает за развитие спорта. А мы просто болеем и желаем, чтобы на Олимпиаде было меньше казусов, неудач. И всё прошло так, как ребята планировали, на что много работали», — сказала Роднина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

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