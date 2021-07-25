Татьяна Тарасова прокомментировала первую золотую медаль России на Олимпиаде в Токио

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на первую золотую медаль России на летней Олимпиаде в Токио. В стрельбе из пистолета с 10 м победу одержала Виталина Бацарашкина.

«Победа Бацарашкиной — это прекрасно! Поздравляю всю российскую команду! Второй день подряд мы завоёвываем медали — сегодня есть золото. Наша девочка — молодец! Мы ей гордимся всей страной. Сейчас я слежу за гимнастикой. Дальше — больше», — сказала Тарасова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

Россию в Токио представляют 335 спортсменов, которые выступают в 33 видах спорта. Игры завершатся 8 августа.

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