Имам Хатаев одержал победу в 1/16 финала турнира по боксу на Олимпиаде-2020

Россиянин Имам Хатаев, выступающий в весовой категории до 81 кг, одержал досрочную победу в третьем раунде на стадии 1/16 финала над представителем Марокко Мохаммедом Ассачиром на Олимпиаде в Токио (Япония). Для Хатаева этот поединок был первым в карьере на Олимпийских играх.



В 1/8 финала Хатаев встретится с первым сеяным на олимпийском турнире, чемпионом мира — 2019 казахстанцем Бекзадом Нурдаулетовым.

Ранее другой российский боксёр Габил Мамедов оказался сильнее оппонента из Польши Дамиана Дуркача, одержав победу со счётом 5:0.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и теперь состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года. Россию в Токио представят 335 спортсменов, которые выступят в 33 видах спорта. На Олимпиаде-2020 россияне не примут участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.