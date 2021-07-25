Глава федерации стрельбы из лука прокомментировал поражение российских лучниц в финале ОИ

Президент Российской федерации стрельбы из лука Владимир Ешеев прокомментировал поражение российских лучниц в финале.

«Ну с Кореей финал… Мы проиграли в квалификации в Рио им 60 очков, сейчас меньше. Серебро, что тут сделаешь. Были определенные сложности. Перова более опытная, плечо у нее болело, не могла полноценно тренироваться. Из-за этого не было технического роста. Лена Осипова уже несколько лет претендовала, выступали ровно. А так — девчата рады. Серебро есть серебро. Будем ещё личное смотреть. Когда ставишь большие цели, идти к ним трудно. Усталость есть. В определенной степени доволен. Сколько бы опыта ни было, каждый раз думаешь, когда подсказать, когда нет. Иногда спортсмен сам лучше чувствует. С Украиной у нас была не стрельба, а позор. Их так колбасило… Доволен, что дошли до финала. А в финале не смогли. С Украиной сложно очень было», — сказал Ешеев на пресс-конференции.