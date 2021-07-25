Дмитрий Губерниев — Анне Пракатень: соперницы очень опасны! Вперёд, милая!

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев оценил выступление Анны Пракатень в четвертьфинале соревнований по академической гребле на Олимпийских играх в Токио.

«Очень хорошая, уверенная гребля нашей одиночницы Анны Пракатень позволила россиянке выйти в полуфинал олимпийский регаты с лучшим результатом! Но соперницы очень опасны! Хладнокровие и вера в свои силы! Вперёд, милая!» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год. Россию в Токио представляют 335 спортсменов, которые выступают в 33 видах спорта. На Олимпиаде-2020 россияне не примут участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.