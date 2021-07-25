Миназова пробилась в полуфинал Олимпиады-2020 в гребном слаломе на байдарках
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Россиянка Алсу Миназова пробилась в полуфинал соревнований по гребному слалому на байдарках на Олимпийских играх в Токио.
Миназова заняла по итогам двух квалификационных заездов 20-е место, войдя в число 24 участников полуфиналов.
Лучшей по итогам отборочных заездов была австралийка Джессика Фокс.
Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и теперь состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года. Россию в Токио представят 335 спортсменов, которые выступят в 33 видах спорта. На Олимпиаде-2020 россияне не примут участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.
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