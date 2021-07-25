Лучница Гомбоева — о завоевании серебра на Олимпиаде-2020: всё вышло потрясающе

Российская лучница Светлана Гомбоева поделилась эмоциями после завоевания серебряной медали Олимпийских игр — 2020 в Токио (Япония). Гомбоева в составе команды России дошла до финала, где уступила сборной Южной Кореи.

«Эмоции потрясающие, хорошо сработались в команде. Продуктивный и активный сезон выдался. Олимпиада — просто очередной этап, потому что впереди чемпионат мира, финал Кубка мира. Но мы так рады завоевать серебро! Когда я упала в обморок, все начали писать мне, спрашивать смогу ли я стрелять. Я себя накрутила в голове, что подведу девочек, но тренер сказал, что это была перезагрузка. Всё вышло потрясающе», — передаёт слова Гомбоевой корреспондент «Чемпионата».

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Новость по теме Российские лучницы завоевали серебряные медали Олимпийских игр — 2020 в Токио