Лучница Гомбоева — о завоевании серебра на Олимпиаде-2020: всё вышло потрясающе

Российская лучница Светлана Гомбоева поделилась эмоциями после завоевания серебряной медали Олимпийских игр — 2020 в Токио (Япония). Гомбоева в составе команды России дошла до финала, где уступила сборной Южной Кореи.
«Эмоции потрясающие, хорошо сработались в команде. Продуктивный и активный сезон выдался. Олимпиада — просто очередной этап, потому что впереди чемпионат мира, финал Кубка мира. Но мы так рады завоевать серебро! Когда я упала в обморок, все начали писать мне, спрашивать смогу ли я стрелять. Я себя накрутила в голове, что подведу девочек, но тренер сказал, что это была перезагрузка. Всё вышло потрясающе», — передаёт слова Гомбоевой корреспондент «Чемпионата».
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- 25 июля 2021
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