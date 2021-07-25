Червиченко: забавно, что лучницы подряд победили Украину и США. Прям божье провидение

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко оценил выступление российских лучниц на Олимпиаде в Токио. Сегодня, 25 июля, россиянки Ксения Перова, Елена Осипова и Светлана Гомбоева завоевали серебро. В ходе турнира наши спортсменки победили команды Украины и США, а в финале уступили сборной Южной Кореи.
«Успехи в стрельбе — класс. Может потому, что после спорта можно уйти в спецслужбы. Двух зайцев можно убить, ха-ха. Но в 90-е это было ещё более востребовано. Вообще очень грустно, что у нас 97% опрошенных не знают ни одного олимпийца. У нас плохо популяризуют спорт. Взять тех же лучниц. Уверен, у нас вообще почти не показывают нигде лук, хотя спортивных каналов полно: ни гандбола, ни волейбола, ничего.
Забавно, что лучницы подряд победили Украину и США. Прям божье провидение. Надо больше показывать такие виды спорта», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
- 25 июля 2021
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