Китайский тяжелоатлет Фабин Ли стал олимпийским чемпионом, казахстанец Сон завоевал бронзу

Китайский тяжелоатлет Фабин Ли выиграл золотую медаль летних Олимпийских игр в Токио в весовой категории до 61 кг. Серебряным призёром стал представитель Индонезии Эко Юли Ираван. Бронзу завоевал Игорь Сон из Казахстана.

Тяжёлая атлетика. Олимпийские игры. Токио. Мужчины. До 61 кг

1. Фабин Ли (Китай) — 313 кг (141 + 172, олимпийский рекорд).

2. Эко Юли Ираван (Индонезия) — 302 (137 + 165).

3. Игорь Сон (Казахстан) — 294 (131 + 163).

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год. Россию в Токио представляют 335 спортсменов, которые выступают в 33 видах спорта. На Олимпиаде-2020 россияне не примут участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.