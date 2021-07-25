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Японская дзюдоистка Ута Абе победила на Олимпиаде-2021 в категории до 52 кг

Японская дзюдоистка Ута Абе победила на Олимпиаде-2020 в категории до 52 кг
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Японская дзюдоистка Ута Абе выиграла золото Олимпийских игр в Токио в весовой категории до 52 кг. В финале она победила француженку Амандин Бушар.

Бронза досталась британке Челси Жиль и итальянке Одетте Джуфриде.

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Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и теперь состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года. Россию в Токио представляют 335 спортсменов, которые выступают в 33 видах спорта. На Олимпиаде-2020 россияне не примут участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.

Олимпиада 2020. Дзюдо
Женщины. До 52 кг. Финал
25 июля 2021, воскресенье. 12:35 МСК
Окончено
1
Ута Абе
Япония
2
Амандин Бушар
Франция
3
Челси Жиль
Великобритания
3
Одетте Джуфрида
Италия
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Новости. Олимпиада 2020
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