Российские лучницы обнимались после финала и получали серебро Олимпийских игр. Лучшие фото
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Женская сборная России по стрельбе из лука завоевала серебряные медали Олимпийских игр — 2020 в Токио (Япония). В решающей встрече россиянки уступили лучницам из Южной Кореи со счётом 0:6. Бронза Игр досталась команде Германии, которая обыграла сборную Беларуси.
Таким образом, российские спортсменки повторили результат, показанный на предыдущих Олимпийских играх — 2016 в Рио-де-Жанейро (Бразилия). Отметим, в 2016 году россиянки также проиграли лучницам из Южной Кореи.
Сборную Россию на Играх в Токио представили Ксения Перова, Елена Осипова и Светлана Гомбоева.
Лучшие кадры с выступления женской сборной России по стрельбе из лука — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.
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