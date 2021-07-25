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Российские лучницы обнимались после финала и получали серебро Олимпийских игр. Лучшие фото

Российские лучницы обнимались после финала и получали серебро Олимпийских игр. Лучшие фото
Светлана Гомбоева, Ксения Перова и Елена Осипова
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Женская сборная России по стрельбе из лука завоевала серебряные медали Олимпийских игр — 2020 в Токио (Япония). В решающей встрече россиянки уступили лучницам из Южной Кореи со счётом 0:6. Бронза Игр досталась команде Германии, которая обыграла сборную Беларуси.

Таким образом, российские спортсменки повторили результат, показанный на предыдущих Олимпийских играх — 2016 в Рио-де-Жанейро (Бразилия). Отметим, в 2016 году россиянки также проиграли лучницам из Южной Кореи.

Сборную Россию на Играх в Токио представили Ксения Перова, Елена Осипова и Светлана Гомбоева.

Лучшие кадры с выступления женской сборной России по стрельбе из лука — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.

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