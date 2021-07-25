Тарпищев: пара Дани и Аслана у нас тренировочная. Рублёв расстроил — Нисикори не дал игры

Глава федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев прокомментировал выступления российских теннисистов на Олимпиаде в Токио.
«Пару Дани и Аслана изначально не рассматривали, как претендентов на серьёзную борьбу. Эта пара у нас тренировочная. Нагрузки большие. Рублёв расстроил, а Александрова порадовала, так как выиграла по сути не свой матч. А Нисикори против Андрея сыграл выше всяких похвал, не дал Рублёву быть агрессором. Японец играл цепко и плотно. Мы его и опасались: игрок мировой десятки по уровню, хорошо выглядит функционально, играет дома. Кей не дал Андрею игры.
От Весниной особо тоже ничего не ждём в одиночке. Очень здорово, что выиграла, по сетке может ещё пройти. Но её основная задача — пара и микст. Поэтому по итогам дня Александровой плюс, Рублёву минус. Всё остальное идёт по плану», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
- 25 июля 2021
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