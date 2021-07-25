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Ефимова и Чикунова прошли в полуфинал на дистанции 100 метров брассом на ОИ-2021

Ефимова и Чикунова прошли в полуфинал на дистанции 100 метров брассом на ОИ-2020
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Российские пловчихи Юлия Ефимова и Евгения Чикунова прошли в полуфинальные заплывы на дистанции 100 метров брассом.

Ефимова смогла проплыть дистанцию за 1 минуту 06,21 секунд. Чикунова продемонстрировала результат — 1:06,16.

Полуфиналы пройдут 26 июля.

Юлия Ефимова — трёхкратный призёр Олимпийских игр 2012 и 2016 годов, шестикратная чемпионка мира, семикратная чемпионка Европы

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и теперь состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года. Россию в Токио представят 335 спортсменов, которые выступят в 33 видах спорта. На Олимпиаде-2020 россияне не примут участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.

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