Кизенхофер — о сенсационном золоте на Олимпиаде: я даже не профессиональная велогонщица

Австрийская велогонщица Анна Кизенхофер прокомментировала сенсационное первое место, которое она заняла на Олимпийских играх в Токио.
«Удивительная победа. Сидеть здесь перед вами — это что-то абсолютно невероятное. В это трудно поверить. Я даже не профессиональная велогонщица. Да, я значительную часть жизни посвятила велогонкам, но у меня нет контракта с профессиональной командой.
Думаю, никто такого от меня не ожидал. Да я сама не верила! Тем не менее я всегда стремлюсь побеждать, когда выхожу на старт. Честно говоря, надежды на золото, пожалуй, не было, но всё равно рассчитывала как-то зацепиться за медаль — уехать в отрыв и там продержаться. И вот я это сделала.
У меня не было радиосвязи, и я плохо понимала, какой держу отрыв. Были сообщения на трассе, но я не была уверена, что могу им полностью доверять. Не могла поверить, что иду к золоту, до самых последних метров дистанции. Так что шла в полную силу до финишной линии», — сказала Кизенхофер на пресс-конференции.
- 25 июля 2021
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