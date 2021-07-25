Шпажист Игорь Рейзлин принёс Украине вторую медаль на Олимпиаде-2020

Украинский шпажист Игорь Рейзлин завоевал бронзовую медаль летних Олимпийских игр в Токио (Япония). В противостоянии за третье место он победил представителя Италии Андреа Сантарелли со счётом 15:12. Это вторая медаль Украины на Олимпиаде-2020.



В финале встретятся венгр Гергей Шиклоши и француз Ромен Каннон.

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Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год. Россию в Токио представят 335 спортсменов, которые выступят в 33 видах спорта. На Олимпиаде-2020 россияне не примут участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.