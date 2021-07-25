Дзюдоистка, завоевавшая первую медаль для Украины на ОИ-2020, приостановила карьеру

Украинская дзюдоистка Дарья Белодед сделает паузу в карьере после выступления на Олимпийских играх-2020 в Токио (Япония). Об этом сообщил отец спортсменки, Геннадий Белодед.

«Два, три, четыре месяца, полгода, не знаю. Будет видно по её состоянию. Когда отдохнёт, когда будет готова продолжить работать, когда снова появится желание, тогда можно будет продолжить», — цитирует Белодеда «Новое время» со ссылкой на эфир UA.

Отметим, ранее Белодед завоевала бронзовую медаль в соревнованиях по дзюдо в весовой категории до 48 кг на Олимпиаде в Токио. Для сборной Украины она стала первой на ОИ.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и стартовали 23 июля 2021 года. Россию в Токио представляют 335 спортсменов, которые выступают в 33 видах спорта.