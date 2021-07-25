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Голландская велогонщица — о серебряной медали на Олимпиаде-2021: вслепую ехала не только я

Голландская велогонщица — о серебряной медали на Олимпиаде: вслепую ехала не только я
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Нидерландская спортсменка Аннемик ван Влёйтен прокомментировала своё призёрство в шоссейной велогонке.

«Мы ехали сюда за победой, поэтому у меня сейчас смешанные чувства. Это моя первая олимпийская медаль, я горжусь этим достижением. Но, повторюсь, мы рассчитывали на большее. Сегодня не обошлось без путаницы и недопонимания. Если бы вы спросили после финиша, кто победил и какой был отрыв, мы просто не смогли бы ответить. Мы лишь слышали, что есть отрыв в 45 секунд за 10 километров до финиша.

Вслепую ехала не только я. Вся сборная Нидерландов и многие другие не знали, что происходит в гонке. В важнейшей гонке вам не дают возможности использовать радиосвязь, как обычно бывает в других соревнованиях. Задумка такова, что гонка должна становиться более интересной, но я считаю, что это создаёт путаницу. Когда я сама шла одна впереди, мне приходилось узнавать у видеооператора на мотоцикле, что происходит. Не думаю, что это профессионально, когда такое происходит на крупнейших соревнованиях за четыре года.

Я стремилась выступить на своём самом высоком уровне и показать лучшую версию Аннемик. Надеюсь, смогла вдохновить людей и показать, что и в таком возрасте можно показывать высочайшие результаты. Думаю, мне удалось это сделать. Да, я разочарована упущенным золотом, но понимаю, что одновременно должна гордиться проделанной работой. Сейчас тяжело радоваться, и вечером мы с командой проанализируем произошедшее. Но надеюсь, что буду гордиться этим серебром через какое-то время», — сказала велогонщица на пресс-конференции.

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