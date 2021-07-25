Колесников и Рылов вышли в полуфинал Олимпиады-2020 на дистанции 100 метров на спине

Российские пловцы Климент Колесников и Евгений Рылов прошли в полуфиналы Олимпиады в Токио на дистанции 100 метров на спине.



Колесников преодолел дистанцию за 52,15 секунды. Рылов показал результат 53,22 секунды. Спортсмены попали в топ-16 лучших.



Полуфинальные заплывы запланированы на 26 июля.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и теперь состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года. Россию в Токио представят 335 спортсменов, которые выступят в 33 видах спорта. На Олимпиаде-2020 россияне не примут участие в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.