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Российские пловцы вышли в финал эстафеты вольным стилем на Олимпиаде-2021 в Токио с восьмым временем

Российские пловцы вышли в финал эстафеты вольным стилем на Олимпиаде-2020 в Токио
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Мужская сборная России по плаванию вышла в финал эстафеты 4 по 100 метров вольным стилем на Олимпийских играх — 2020 в Токио (Япония), продемонстрировав восьмой результат в квалификационных заплывах. Финал состоится завтра, 26 июля.

С лучшим временем в финал квалифицировалась сборная Италии (3.10,29). Россияне уступили итальянцам 2,84 секунды. В составе сборной России в квалификации выступили — Владислав Гринёв, Андрей Минаков, Владимир Морозов и Александр Щёголев.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и стартовали 23 июля 2021 года. Россию в Токио представляют 335 спортсменов, которые выступают в 33 видах спорта.

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