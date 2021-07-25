«Мы все расстроены». Депутат Свищёв — о серебряной медали России в фехтовании на ОИ-2020

Депутат Государственной Думы Дмитрий Свищёв прокомментировал серебряную медаль рапиристки Инны Дериглазовой на Олимпийских играх в Токио (Япония).

«Финальный поединок выдался непростым. Мы все расстроены, но всё же это волевая серебряная медаль. Мы поздравляем Инну Дериглазову! Конечно, хотелось бы увидеть российскую спортсменку на подиуме под музыку Чайковского, но в этот раз не повезло. При этом сегодня достаточно насыщенный день для российской команды: в копилке нашей сборной золото, серебро и бронза.

Обидно ли, что проиграли американцам? Обидно, что вообще проиграли. У нас очень именитая команда фехтовальщиков: мы привыкли, что они всегда побеждают. Америка или любая другая страна — это персональное дело каждого спортсмена. Сегодня против нас была Америка и чуть-чуть не повезло.

Это самая непростая Олимпиада в жизни наших спортсменов — всему виной коронавирус и санкции, которые были применены к сборной России. Было сложно, но нам удалось перебороть проблемы. Сейчас мы на Олимпиаде и забираем медали разного достоинства», — сказал Свищёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.