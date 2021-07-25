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Медалистам Олимпиады-2021 разрешили снимать маску на церемонии награждения

Медалистам Олимпиады разрешили снимать маску на церемонии награждения
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Призёрам Олимпийских игр в Токио организаторы Олимпиады разрешили снимать маску на 30 секунд для фотографирования на церемонии награждения. Об этом сообщается на сайте Международного олимпийского комитета.

После окончания гимна спортсменам будет подаваться знак, который будет сигнализировать о том, что можно снять маску максимум на 30 секунд. В этот момент призёры по-прежнему должны соблюдать социальную дистанцию. После этого олимпийцам будет подан очередной знак, который обяжет вновь надеть маску и разрешит сфотографироваться с победителем на его подиуме вместе, но в масках.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и теперь состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года. Россию в Токио представят 335 спортсменов, которые выступят в 33 видах спорта. На Олимпиаде-2020 россияне не примут участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.

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