Результаты соревнований Олимпийских игр — 2020 в Токио 25 июля

Сегодня, 25 июля, на летних Олимпийских играх в Токио были разыграны 18 комплектов медалей. Предлагаем вашему вниманию результаты соревнований.



Олимпийские игры. Токио. Результаты соревнований. 25 июля 2021 года

Плавание. Мужчины. 400 м комплекс. Финал

1. Чейс Калиж (США) — 4.09,42.

2. Джей Литерленд (США) — 4.10,28.

3. Брэндон Смит (Австралия) — 4.10,38.

Плавание. Мужчины. 400 м вольный стиль. Финал

1. Ахмед Аюб Хафнауи (Тунис) — 3.43,36.

2. Джек Маклафлин (Австралия) — 3.43,52.

3. Киран Смит (США) — 3.43,94.

Скейтбординг. Мужчины. Улица. Финал

1. Юто Хоригоме (Япония) — 37,18.

2. Келвин Хифлер (Бразилия) — 36,15.

3. Джаггер Итон (США) — 35,35.



Стрельба. Женщины. Пневматический пистолет, 10 м. Финал

1. Виталина Бацарашкина (Россия) — 240,3 (олимпийский рекорд).

2. Антоанета Костадинова (Болгария) — 239,4.

3. Цзян Жансинь (Китай) — 218,0.

Плавание. Женщины. 400 м комплекс. Финал

1. Юи Охаси (Япония) — 4.32,08.

2. Эмма Уэйант (США) — 4.32,76.

3. Хали Фликинджер (США) — 4.34,90.

Плавание. Женщины. Эстафета 4х100 м вольный стиль. Финал

1. Австралия — 3.29,69 (мировой рекорд).

2. Канада — 3.32,78.

3. США — 3.32.82.

Велоспорт. Шоссе. Женщины. Групповая гонка

1. Анна Кизенхофер (Австрия) — 3:52.45.

2. Аннемик ван Влёйтен (Нидерланды) — +1.45.

3. Элиза Лонго Боргини (Италия) — +1.29.

Стрельба из лука. Женщины. Командное первенство. Финал

1. Южная Корея.

2. Россия.

3. Германия.



Прыжки в воду. Женщины. Синхронный трамплин, 3 м. Финал

1. Хань Ван / Хинмао Ши (Китай) — 326,40.

2. Дженнифер Абель / Мелисса Ситрини-Болье (Канада) — 300,78.

3. Тина Панзел / Лена Хентшелл (Германия) — 284,97.

Стрельба. Мужчины. Пневматическая винтовка, 10 м. Финал

1. Уильям Шэйнер (США) — 251,6 (олимпийский рекорд).

2. Ли-Хао Шэн (Китай) — 250,9.

3. Ян Хаожань (Китай) — 229,4.

Тяжёлая атлетика. Мужчины. До 61 кг. Группа А

1. Фабин Ли (Китай) — 313 кг (141 + 172, олимпийский рекорд).

2. Эко Юли Ираван (Индонезия) — 302 (137 + 165).

3. Игорь Сон (Казахстан) — 294 (131 + 163).

Дзюдо. Женщины. До 52 кг. Финал

1. Ута Абе (Япония).

2. Амандин Бушар (Франция).

3. Челси Жиль (Великобритания) и Одетте Джуфрида (Италия).

Дзюдо. Мужчины. До 66 кг. Финал

1. Хифуми Абе (Япония).

2. Важа Маргвелашвили (Грузия).

3. Даниэл Каргнин (Бразилия) и Баул Ан (Южная Корея).

Тяжёлая атлетика. Мужчины. До 67 кг. Группа А

1. Чэнь Лицзюнь (Китай) — 332 кг (144 + 187, олимпийский рекорд).

2. Луис Хавьер Москера Лосано (Колумбия) — 331 (151+180).

3. Мирко Дзанни (Италия) — 322 (145+177).

Фехтование. Женщины. Рапира. Финал

1. Ли Кифер (США).

2. Инна Дериглазова (Россия).

3. Лариса Коробейникова (Россия).

Фехтование. Мужчины. Шпага. Финал

1. Ромен Каннон (Франция).

2. Гергей Шиклоши (Венгрия).

3. Игорь Рейзлин (Украина).



Тхэквондо. Женщины. До 57 кг. Финал

1. Анастасия Золотич (США).

2. Татьяна Минина (Россия).

3. Ло Чиа-Линг (Китайский Тайбэй) и Кубра Хатис Илгун (Турция).

Тхэквондо. Мужчины. До 68 кг. Финал

1. Улугбек Рашитов (Узбекистан).

2. Брэдли Синден (Великобритания).

3. Чжао Шуай (Китай) и Хакан Речбер (Турция).