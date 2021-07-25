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«Не тех спрашивали». Юлия Ефимова — о результатах опроса ВЦИОМ перед Олимпиадой-2020

«Не тех спрашивали». Юлия Ефимова — о результатах опроса ВЦИОМ перед Олимпиадой-2020
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Трёхкратный призёр летних Олимпийских игр, шестикратная чемпионка мира, семикратная чемпионка Европы, российская пловчиха Юлия Ефимова поставила под сомнение результаты недавнего опроса ВЦИОМ, согласно которым 97% россиян не знают имени ни одного российского олимпийца в Токио (Япония).

«А другие три процента знают меня, я угадала? Как относиться к таким рейтингам? Не знаю, не верю в такое. Не тех людей, видимо, спрашивали», — приводит слова Ефимовой ТАСС.

Ранее 29-летняя Ефимова квалифицировалась в полуфинальные заплывы на дистанции 100 метров брассом на Олимпийских играх — 2020 в Токио (Япония). Они пройдут завтра, 26 июля.

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