Олимпиада-2020 в Токио: медальный зачёт после 2-го дня, таблица

Сегодня, 25 июля, на летних Олимпийских играх в Токио (Япония) были разыграны 18 комплектов наград. В медальном зачёте лидерство сохранила сборная Китая, в активе которой 6 золотых, 1 серебряная и 4 бронзовые медали. На втором месте — Япония (5-1-0), на третьем — США (4-2-4).

Россия располагается на пятой позиции: 1 золотая, 4 серебряные и 2 бронзовые награды. Сегодня российские спортсмены завоевали 5 наград: золото — Виталина Бацарашкина (стрельба), серебро — женская сборная России (стрельба из лука), Инна Дериглазова (рапира), Татьяна Минина (тхэквондо), бронза — Лариса Коробейникова (рапира).

Олимпиада в Токио завершится 8 августа.

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