Коробейникова прыгала от радости, Дериглазова целовала олимпийскую медаль. Лучшие фото

Российская фехтовальщица на рапирах Инна Дериглазова выиграла серебряную медаль на Олимпийских играх — 2020 в Токио (Япония). В решающем поединке россиянка (1) в ожесточённой борьбе уступила представительнице США Ли Кифер (3) со счётом 13:15.

31-летняя Дериглазова – олимпийская чемпионка в личном первенстве (2016) и серебряный призёр Игр в командном турнире (2012).

Российская фехтовальщица на рапирах Лариса Коробейникова завоевала бронзовую награду Олимпийских игр — 2020 в Токио (Япония). В поединке за третье место Коробейникова со счётом 15:14 одолела итальянку Аличе Вольпи (4).

Лучшие кадры поединков Инны Дериглазовой и Ли Кифер, а также Ларисы Коробейниковой и Аличе Вольпи — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.