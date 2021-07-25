Участвовавший в соревнованиях на ОИ-2020 спортсмен заразился коронавирусом

Голландский гребец Финн Флорейн сдал положительный результат на COVID-19 после участия в своём заплыве на Олимпиаде-2020 в пятницу. Это первый случай заражения спортсмена коронавирусом, который уже успел принять участие в Играх.

21-летний голландец, проживавший в деревне спортсменов, отказался от участия в субботней повторной гонке в одиночном разряде и находится на самоизоляции в отдельном месте.



Организационный комитет Олимпиады заявил, что он работает над тем, чтобы выяснить, был ли кто-нибудь в тесном контакте с Флорейном, который, по их словам, ранее не мог заниматься греблей по «медицинским причинам». В четверг у другого члена голландской команды по гребле, который не является спортсменом, тест на COVID-19 также дал положительный результат.

В воскресенье комитет сообщил о 10 новых случаях заражения, связанных с Олимпийскими играми, включая ещё одного спортсмена из-за рубежа, в результате чего общее число случаев заражения с начала этого месяца достигло 132.