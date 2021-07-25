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Тхэквондист из Узбекистана Рашитов посвятил золото Олимпийских игр погибшему тренеру

Тхэквондист из Узбекистана Рашитов посвятил золото Олимпийских игр погибшему тренеру
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Представитель Узбекистана Улугбек Рашитов, завоевавший золотую медаль в соревнованиях по тхэквондо в весовой категории до 68 кг на летних Олимпийских играх в Токио, прокомментировал свой успех. В финале Рашитов победил британца Брэдли Синдена со счётом 34:29. Это первая награда Узбекистана на Играх-2020.

«Когда моего тренера убили месяц назад, это был очень тяжёлый момент. Не только для меня, но и для всех атлетов. Мне было очень жаль. Но эта утрата сделала меня сильнее. Хотел бы посвятить золотую медаль ему.

Здорово, что я победил. Это лучшие эмоции из всех возможных. Ничто не может быть лучше, чем успех на Олимпийских играх. Я верил в победу и тренировался ради этого успеха», — сказал Рашитов на пресс-конференции.

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