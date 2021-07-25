Артур Далалоян: в командном финале пойду на полную сложность

Трёхкратный чемпион мира, пятикратный чемпион Европы по спортивной гимнастике Артур Далалоян объяснил, почему выполнил в квалификации Олимпийских игр в Токио программу многоборья, не став делать ставку только на четыре снаряда.



«Не считаю и никогда не считал, что мои шансы на отдельных снарядах недостаточно высоки. Но многоборье нравится мне больше. Этот формат для меня абсолютно комфортен, особенно когда хватает сил на все шесть снарядов. Сейчас эти силы у меня есть. Поэтому я и посчитал, что будет неправильно отказаться от шанса выступить в многоборье на Олимпийских играх, не воспользоваться им. Многие ведь за всю свою карьеру до этого шанса не добираются. Ну и, разумеется, я понимал, что моё участие в квалификации во всех видах способно усилить командные позиции.

Мы с ребятами набрали бы на балл меньше. А может быть, даже просели бы и существеннее. Смотрите: в опорном прыжке я получил более высокую оценку, чем Давид Белявский, несмотря на то что он делал свою полную сложность. Ну и в вольных упражнениях мой результат оказался весомее.

Прыжок я выполнил хорошо, хотя мог бы ещё лучше, а в вольных упражнениях не сумел сделать полную сложность — потерял на этом где-то 0,4. Ну и чистота исполнения подкачала: обычно я работаю намного чище. Хотя, наверное, можно сделать некоторую скидку на то, что это было первое выступление на ковре за долгий период времени. Когда три месяца не прыгаешь и вообще не тренируешь какой-то снаряд, начинать тяжеловато. Но в командном финале я пойду на полную сложность. Я достаточно внимательно и целенаправленно шёл к такому решению и очень надеюсь, что наш общий результат в финале будет более высоким», — приводит слова Далалояна RT.

Далалоян в апреле получил серьёзную травму – порвал ахилл. Врачи прогнозировали возвращение на помост осенью, что означало для Артура пропуск уже второй Олимпиады. Гимнаст сумел восстановиться раньше, но ехал в Токио выступать только на четырёх снарядах. Решение исполнять опорный прыжок и вольные упражнения, а значит, выступать по программе многоборья, было принято уже в Японии. В итоге Артур вышел в финал многоборья.

Командный финал пройдёт завтра, 26 июля. Начало в 13:00 мск. Финал личного многоборья – 28 июля.

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