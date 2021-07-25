Виталий Милонов: это нечестная Олимпиада. Мы ведём борьбу не только в спортивном плане

Депутат Госдумы Российской Федерации Виталий Милонов поделился мнением по поводу Олимпиады-2020 в Токио.

«Сейчас на Олимпиаде нашим тяжело. Я считаю, что результаты на этих соревнованиях не соответствуют действительности. Виталина Бацарашкина — героиня, она победила и соперниц, и судей.

России пытаются создать наиболее тяжёлые условия. Почти в каждой дисциплине судьи допускают ошибки. Я не считаю, что мы сегодня проиграли два финала справедливо. Это нечестная Олимпиада.

Но нашим спортсменам не нужно отчаиваться, они должны перетерпеть все трудности. Команду начали унижать ещё до начала соревнований, забрали флаг с гимном. Думаю, что на топ-3 медального зачёта будет очень сложно надеяться. Мы ведём борьбу не только в спортивном плане, но и в политическом», — приводит слова Милонова «Спорт-экспресс».