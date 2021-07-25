46-летняя гимнастка Чусовитина: поработаю женой, займусь сыном, а в 2028-м вернусь в спорт

Олимпийская чемпионка 1992 года в командных соревнованиях гимнастов, трёхкратная чемпионка мира Оксана Чусовитина сегодня объявила о завершении карьеры. На Олимпиаде-2020 в Токио, которые стали восьмыми для 46-летней гимнастки, она не отобралась в финал в опорном прыжке, после чего эмоционально попрощалась с залом. В конце дня легендарная гимнастка пообщалась с журналистами.
«Мне было очень приятно! Многие подумали, что я заплакала из-за невыхода в финал, но это были слёзы радости, что столько людей меня поддерживают.
Очень хотелось бы, чтобы трибуны сегодня были полными. Придётся Игры в Париже в 2024 году пропустить, а в Лос-Анджелес-2028 поехать. Чтобы мне все там хлопали (смеётся).
У меня столько дел! Во-первых, женой поработаю немножко, сыном займусь, он у меня поступил в университет. Во-вторых, я в Ташкенте открываю свой клуб и буду привлекать молодёжь к занятиям спортом. Там будет не только спортивная гимнастика, я просто хочу как можно больше детей и молодёжи привлечь к спорту. Поэтому планы грандиозные, нужно всё успеть. Я в гимнастике задержалась, теперь времени мало остаётся (смеётся)», — приводит слова Чусовитиной «Р-спорт».
- 25 июля 2021
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