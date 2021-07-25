Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2020 Новости

46-летняя гимнастка Чусовитина: поработаю женой, займусь сыном, а в 2028-м вернусь в спорт

46-летняя гимнастка Чусовитина: поработаю женой, займусь сыном, а в 2028-м вернусь в спорт
Комментарии

Олимпийская чемпионка 1992 года в командных соревнованиях гимнастов, трёхкратная чемпионка мира Оксана Чусовитина сегодня объявила о завершении карьеры. На Олимпиаде-2020 в Токио, которые стали восьмыми для 46-летней гимнастки, она не отобралась в финал в опорном прыжке, после чего эмоционально попрощалась с залом. В конце дня легендарная гимнастка пообщалась с журналистами.

«Мне было очень приятно! Многие подумали, что я заплакала из-за невыхода в финал, но это были слёзы радости, что столько людей меня поддерживают.

Очень хотелось бы, чтобы трибуны сегодня были полными. Придётся Игры в Париже в 2024 году пропустить, а в Лос-Анджелес-2028 поехать. Чтобы мне все там хлопали (смеётся).

У меня столько дел! Во-первых, женой поработаю немножко, сыном займусь, он у меня поступил в университет. Во-вторых, я в Ташкенте открываю свой клуб и буду привлекать молодёжь к занятиям спортом. Там будет не только спортивная гимнастика, я просто хочу как можно больше детей и молодёжи привлечь к спорту. Поэтому планы грандиозные, нужно всё успеть. Я в гимнастике задержалась, теперь времени мало остаётся (смеётся)», — приводит слова Чусовитиной «Р-спорт».

Новость по теме
46-летняя гимнастка Оксана Чусовитина объявила о завершении карьеры
Комментарии
Новости. Олимпиада 2020
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021