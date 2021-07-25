Фото: эмоции Байлз, которая вместе со сборной США проиграла россиянкам в квалификации ОИ

В соревнованиях по спортивной гимнастике на Олимпийских играх — 2020 в Токио произошла небольшая сенсация. Командную квалификацию в женском турнире неожиданно выиграла сборная России, основу которой составляют юные дебютантки. Американская команда, несмотря на усилия четырёхкратной олимпийской чемпионки Симоны Байлз, уступила россиянкам более одного балла (170,562 против 171,629).

Американки были лучшими только в опорном прыжке, в упражнениях на разновысоких брусьях, бревне и в вольных упражнениях спортсменки из США уступили россиянкам.

В отдельных видах Байлз выступила не столь блестяще, как в Рио-де-Жанейро. Лучший результат американка показала только в опорном прыжке, а в многоборье лишь на 0,332 балла опередила бразильянку Ребеку Андраде.

Спускаясь с помоста, Байлз была одновременно растеряна и раздосадована, ведь она не привыкла проигрывать.

Командный финал состоится 27 июля, медали в женском многоборье будут разыграны 29 июля, а в отдельных видах – 1-3 августа.

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