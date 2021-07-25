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Именитые велогонщицы впервые узнали об олимпийской чемпионке только после финиша

Именитые велогонщицы впервые узнали об олимпийской чемпионке только после финиша
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Австрийская велогонщица Анна Кизенхофер, которая сегодня выиграла групповую шоссейную гонку на Олимпийских играх в Токио, удивила соперниц.

Нидерландская спортсменка Аннемик ван Влёйтен, пришедшая к финишу второй, по ошибке праздновала победу и принимала поздравления. Только после этого многие поняли, что настоящей чемпионкой стала уехавшая в отрыв Кизенхофер, которую упустили из-за запрета на радиосвязь на олимпийских соревнованиях.

Кизенхофер 30 лет, но она практически не появлялась на международных стартах высокого уровня. У неё нет ни профессиональной команды, ни тренера. На Олимпийские игры Анна попала благодаря победе на чемпионате Австрии.

«Я ошиблась. Не услышала подсказок», — сказала после гонки ван Влёйтен.

«Не знала, что впереди есть кто-то ещё. Не думаю, что кто-то считался с Кизенхофер. Я вообще её не знаю. Если не знаешь, кто это, то понятно, насколько ты ошибаешься. Мне-то казалось, что мы отлично выполняем работу. Мы действовали слаженно как команда и работали на всю мощь», — отметила олимпийская чемпионка 2016 года Анна ван дер Брегген, которая сегодня работала на ван Влёйтен.

«Кизенхофер? Ничего о ней не знаю. Она по-настоящему сенсационный победитель», — сказала британка Элизабет Дейнан, финишировавшая 11-й и по ошибке поздравившая ван Влёйтен с золотом.

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