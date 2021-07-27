Расписание Олимпийских игр — 2020: соревнования 28 июля

Завтра, 28 июля, на летних Олимпийских играх — 2020 в Токио (Япония) будут разыграны 23 комплекта медалей. Предлагаем вашему вниманию расписание соревнований.



Олимпийские игры. Токио. Расписание соревнований. 28 июля

03:18. Академическая гребля. Женщины. Двойка парная. Финал А.

03:30. Академическая гребля. Мужчины. Двойка парная. Финал A.

03:50. Академическая гребля. Женщины. Четвёрка. Финал A.

04:10. Академическая гребля. Мужчины. Четвёрка. Финал A.

04:30. Академическая гребля. Мужчины. Четвёрка парная. Финал А.

04:50. Академическая гребля. Женщины. Четвёрка парная. Финал А.

04:40. Плавание. Женщины. 200 м вольный стиль. Финал.

04:55. Плавание. Мужчины. 200 м баттерфляй. Финал.

05:30. Велоспорт. Шоссе. Женщины. Гонка с раздельным стартом.

05:30. Велоспорт. Шоссе. Мужчины. Гонка с раздельным стартом.

05:50. Плавание. Женщины. 200 м комплекс. Финал.

06:00. Плавание. Женщины. 1500 м вольный стиль. Финал.

06:20. Плавание. Мужчины. Эстафета 4х200 м вольный стиль. Финал.

09:00. Прыжки в воду. Мужчины. Синхронный трамплин 3 м. Финал.

11:30. Конный спорт. Выездка. Индивидуальное первенство. Свободная программа. Финал.

12:00. Регби-7. Мужчины. Финал.

12:25. Дзюдо. Женщины. До 70 кг. Финал.

12:50. Дзюдо. Мужчины. До 90 кг. Финал.

13:15. Спортивная гимнастика. Мужчины. Индивидуальное многоборье. Финал.

13:30. Фехтование. Мужчины. Командная сабля. Финал.

13:50. Тяжёлая атлетика. Мужчины. До 73 кг. Группа А.

15:55. Баскетбол 3х3. Женщины. Финал.

16:25. Баскетбол 3х3. Мужчины. Финал.