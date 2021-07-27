Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2020 Новости

Расписание Олимпийских игр — 2020, 28 июля, 5-й день, Олимпийские игры — 2021 в Токио, ОИ-2020, ОИ-2021

Расписание Олимпийских игр — 2020: соревнования 28 июля
Аудио-версия:
Комментарии

Завтра, 28 июля, на летних Олимпийских играх — 2020 в Токио (Япония) будут разыграны 23 комплекта медалей. Предлагаем вашему вниманию расписание соревнований.

Олимпийские игры. Токио. Расписание соревнований. 28 июля
03:18. Академическая гребля. Женщины. Двойка парная. Финал А.
03:30. Академическая гребля. Мужчины. Двойка парная. Финал A.
03:50. Академическая гребля. Женщины. Четвёрка. Финал A.
04:10. Академическая гребля. Мужчины. Четвёрка. Финал A.
04:30. Академическая гребля. Мужчины. Четвёрка парная. Финал А.
04:50. Академическая гребля. Женщины. Четвёрка парная. Финал А.
04:40. Плавание. Женщины. 200 м вольный стиль. Финал.
04:55. Плавание. Мужчины. 200 м баттерфляй. Финал.
05:30. Велоспорт. Шоссе. Женщины. Гонка с раздельным стартом.
05:30. Велоспорт. Шоссе. Мужчины. Гонка с раздельным стартом.
05:50. Плавание. Женщины. 200 м комплекс. Финал.
06:00. Плавание. Женщины. 1500 м вольный стиль. Финал.
06:20. Плавание. Мужчины. Эстафета 4х200 м вольный стиль. Финал.
09:00. Прыжки в воду. Мужчины. Синхронный трамплин 3 м. Финал.
11:30. Конный спорт. Выездка. Индивидуальное первенство. Свободная программа. Финал.
12:00. Регби-7. Мужчины. Финал.
12:25. Дзюдо. Женщины. До 70 кг. Финал.
12:50. Дзюдо. Мужчины. До 90 кг. Финал.
13:15. Спортивная гимнастика. Мужчины. Индивидуальное многоборье. Финал.
13:30. Фехтование. Мужчины. Командная сабля. Финал.
13:50. Тяжёлая атлетика. Мужчины. До 73 кг. Группа А.
15:55. Баскетбол 3х3. Женщины. Финал.
16:25. Баскетбол 3х3. Мужчины. Финал.

Новость по теме
Олимпиада-2020 в Токио: медальный зачёт после 4-го дня, таблица
Комментарии
Новости. Олимпиада 2020
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021