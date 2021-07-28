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Расписание Олимпийских игр — 2020, 29 июля, 6-й день, Олимпиада — 2021 в Токио, ОИ-2020, ОИ-2021

Расписание Олимпийских игр — 2020: соревнования 29 июля
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Завтра, 29 июля, на летних Олимпийских играх — 2020 в Токио (Япония) будут разыграны 17 комплектов медалей. Предлагаем вашему вниманию расписание соревнований.

Олимпийские игры. Токио. Расписание соревнований. 29 июля
03:18. Академическая гребля. Мужчины. Двойка парная. Финал A.
03:30. Академическая гребля. Женщины. Двойка парная. Финал А.
03:50. Академическая гребля. Мужчины — лёгкий вес. Двойка парная. Финал А.
04:10. Академическая гребля. Женщины — лёгкий вес. Двойка парная. Финал А.
04:30. Плавание. Мужчины. 800 м вольный стиль. Финал.
04:44. Плавание. Мужчины. 200 м брасс. Финал.
05:28. Плавание. Женщины. 200 м баттерфляй. Финал.
05:37. Плавание. Мужчины. 100 м вольный стиль. Финал.
06:31. Плавание. Женщины. Эстафета 4х200 м вольный стиль. Финал.
07:00. Стрельба. Женщины. Трап. Финал.
09:00. Стрельба. Мужчины. Трап. Финал.
09:30. Гребной слалом. Женщины. Каноэ-одиночка. Финал.
12:25. Дзюдо. Женщины. До 78 кг. Финал.
12:50. Дзюдо. Мужчины. До 100 кг. Финал.
13:45. Фехтование. Женщины. Командная рапира. Финал.
13:50. Спортивная гимнастика. Женщины. Индивидуальное многоборье. Финал.
15:00. Настольный теннис. Женщины. Одиночный разряд. Финал.

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