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«Она наша». Светлана Гомбоева показала фотографии медалей с ОИ-2020 в Токио

«Она наша». Светлана Гомбоева показала фотографии медалей с ОИ-2020 в Токио
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Российская лучница Светлана Гомбоева поделилась со своими подписчиками в «Инстаграме» фотографиями серебряных медалей, завоёванных женской сборной России по стрельбе из лука на Олимпийских играх — 2020 в Токио. Напомним, в решающей встрече россиянки уступили лучницам из Южной Кореи со счётом 0:6. Бронза Игр досталась команде Германии, которая обыграла сборную Беларуси.

«Я вас люблю. Она наша!» — подписала фотографии Гомбоева.

Публикация полностью доступна в «инстаграме» Светланы Гомбоевой.

Напомним, 23-летней российской лучнице Светлане Гомбоевой стало плохо во время выступления в квалификации на летних Олимпийских играх в Токио (Япония). Позже спортсменка преодолела все проблемы со здоровьем и успешно продолжила выступление на Играх.

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