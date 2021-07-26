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Победителю триатлона Блумменфелю стало плохо после финиша

Победителю триатлона Блумменфелю стало плохо после финиша
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Норвежцу Кристиану Блумменфелю, который завоевал золото в триатлоне на Олимпийских играх в Токио, стало плохо после финиша. После финишной черты норвежца стошнило. Его взяли под руки, довели до инвалидного кресла, а затем помогли уйти от солнца в тень.

Напомним, на втором месте финишировал британец Алекс Йи (1:45.15). Замкнул тройку представитель Новой Зеландии Хейден Уайлд (1:45.24).

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и стартовали 23 июля 2021 года. Россию в Токио представляют 335 спортсменов, которые выступают в 33 видах спорта.

На Олимпиаде-2020 россияне не примут участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.

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