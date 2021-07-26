Рапирист Владислав Мыльников вышел в 1/16 финала Олимпиады в Токио

Российский рапирист Владислав Мыльников вышел в 1/16 финала Олимпийских игр в Токио. На стадии 1/32 финала он встретился с представителем Алжира Салимом Херио, которого победил со счётом 15:6.

В 1/16 финала россиянин встретится с американцем Гереком Мейнхардтом.

В 5:35 мск свой бой на стадии 1/16 финала начнёт россиянин Антон Бородачёв. В 6:05 запланирован бой Кирилла Бородачёва.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и стартовали 23 июля 2021 года. Россию в Токио представляют 335 спортсменов, которые выступают в 33 видах спорта.

На Олимпиаде-2020 россияне не примут участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.