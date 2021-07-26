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Российский пловец Мартин Малютин выиграл заплыв на 200 м вольным стилем и вышел в финал

Российский пловец Мартин Малютин выиграл заплыв на 200 м вольным стилем и вышел в финал
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Российский пловец Мартин Малютин выиграл заплыв на 200 м в вольном стиле и вышел в финал Олимпийских игр в Токио. Россиянин показал результат 1:45.45. Вторым финишировал румын Давид Попович (1:45.68). Замкнул тройку бразилец Фернандо Муленберг Шеффер (1:45.71).

Таким образом, Малютин вышел в финал Олимпиады.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и стартовали 23 июля 2021 года. Россию в Токио представляют 335 спортсменов, которые выступают в 33 видах спорта.

На Олимпиаде-2020 россияне не примут участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.

Олимпиада 2020. Плавание
Мужчины. 200 м вольный стиль. 1/2 финала
26 июля 2021, понедельник. 04:37 МСК
Окончено
1
Данкан Скотт
Великобритания
1:44.60, Q
2
Киран Смит
США
1:45.07, Q
3
Данас Рапшис
Литва
1:45.32, Q
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Новости. Олимпиада 2020
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