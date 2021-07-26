Российская бадминтонистка Евгения Косецкая победила на старте Олимпиады-2020

Российская бадминтонистка Евгения Косецкая в стартовом матче группового этапа Олимпийских игр в Токио (Япония) обыграла представительницу Германии Ивон Ли со счётом 2:0 (22:20, 21:15).

Следующей соперницей россиянки будет японка Нозоми Окухара.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и теперь состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года. Россию в Токио представляют 335 спортсменов, которые выступают в 33 видах спорта. На Олимпиаде-2020 россияне не примут участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.

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