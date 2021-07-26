Пловчихи Ефимова и Чикунова вышли в финал Олимпиады в заплыве на 100 м брассом

Российская пловчиха Юлия Ефимова (1:06.34) заняла третье место в заплыве на 100 м брассом в полуфинале Олимпийских игр в Токио. Ещё одна россиянка Евгения Чикунова заняла четвёртое место (1:06.47).

Выиграла заплыв американка Лидия Элис Якоби (1:05.72). Второй стала шведка Софи Ханссон (1:05.81).

По итогам двух заплывов Ефимова и Чикунова вышли в финал Олимпиады с пятым и шестым результатом соответственно.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и стартовали 23 июля 2021 года. Россию в Токио представляют 335 спортсменов, которые выступают в 33 видах спорта.

На Олимпиаде-2020 россияне не примут участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.