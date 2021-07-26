Пловчихи Ефимова и Чикунова вышли в финал Олимпиады в заплыве на 100 м брассом

Российская пловчиха Юлия Ефимова (1:06.34) заняла третье место в заплыве на 100 м брассом в полуфинале Олимпийских игр в Токио. Ещё одна россиянка Евгения Чикунова заняла четвёртое место (1:06.47).
Выиграла заплыв американка Лидия Элис Якоби (1:05.72). Второй стала шведка Софи Ханссон (1:05.81).
По итогам двух заплывов Ефимова и Чикунова вышли в финал Олимпиады с пятым и шестым результатом соответственно.
Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и стартовали 23 июля 2021 года. Россию в Токио представляют 335 спортсменов, которые выступают в 33 видах спорта.
На Олимпиаде-2020 россияне не примут участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.
- 26 июля 2021
-
05:12
-
05:04
-
05:00
-
04:51
-
04:43
-
04:24
-
03:42
-
03:27
-
02:57
-
02:38
-
02:27
-
02:21
-
02:06
-
00:54
-
00:36
-
00:31
- 25 июля 2021
-
23:59
-
23:31
-
23:18
-
22:45
-
22:26
-
22:20
-
22:17
-
22:11
-
22:07
-
21:43
-
21:20
-
21:00
-
20:26
-
20:18
-
19:47
-
19:40
-
19:30
-
19:25
-
18:52