Российские «пляжники» Красильников и Стояновский с победы стартовали на Олимпиаде-2020

Россияне Вячеслав Красильников и Олег Стояновский в первом туре группового этапа соревнований по пляжному волейболу в рамках летних Олимпийских игр в Токио (Япония) обыграли мексиканский дуэт Джосу Гастон Гасиола Лейва /Хосе Луис Рубио Камарго со счётом 2:1 (24:26, 21:15, 18:16).

Во втором туре группового этапа россияне 29 июля встретятся с парой из Латвии Мартиньш Плявиньш / Эдгар Тоцс (Латвия).

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год. Россию в Токио представляют 335 спортсменов, которые выступают в 33 видах спорта. На Олимпиаде-2020 россияне не примут участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.