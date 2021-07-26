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Канадка Маргарет Макнил завоевала золото в плавании на 100 м баттерфляем на Играх-2021

Канадка Маргарет Макнил завоевала золото в плавании на 100 м баттерфляем на Играх-2021
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Канадская пловчиха Маргарет Макнил завоевала золото в заплыве на 100 м баттерфляем на Олимпийских играх в Токио. Она показала результат 55.59. Второй финишировала китаянка Юйфэй Чжан (55.64). Замкнула лидирующую тройку австралийка Эмма Маккеон 55.72.

Для Канады это первое золото на Олимпийских играх в Токио.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и стартовали 23 июля 2021 года. Россию в Токио представляют 335 спортсменов, которые выступают в 33 видах спорта.

На Олимпиаде-2020 россияне не примут участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.

Олимпиада 2020. Плавание
Женщины. 100 м баттерфляй. Финал
26 июля 2021, понедельник. 04:30 МСК
Окончено
1
Маргарет Макнил
Канада
55.59
2
Юйфэй Чжан
Китай
55.64
3
Эмма Маккеон
Австралия
55.72
Комментарии
Новости. Олимпиада 2020
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