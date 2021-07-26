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Британский пловец Адам Пити выиграл золото Олимпиады-2021 на дистанции 100 м брассом

Британский пловец Адам Пити выиграл золото Олимпиады-2020 на дистанции 100 м брассом
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Британский пловец Адам Пити выиграл золото Олимпиады в Токио на дистанции 100 м брассом. Серебро завоевал представитель Нидерландов Арно Камминга. Бронза досталась итальянцу Николо Мартиненги.

Плавание. Олимпийские игры. Токио. Мужчины. Брасс. 100 м
1. Адам Пити (Великобритания) — 57,37.
2. Арно Камминга (Нидерланды) — 58,00.
3. Николо Мартиненги (Италия) — 58,33.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год. Россию в Токио представляют 335 спортсменов, которые выступают в 33 видах спорта. На Олимпиаде-2020 россияне не примут участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.

Олимпиада 2020. Плавание
Мужчины. 100 м брасс. Финал
26 июля 2021, понедельник. 05:12 МСК
Окончено
1
Адам Пити
Великобритания
57.37
2
Арно Камминга
Нидерланды
58.00
3
Николо Мартиненги
Италия
58.33
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