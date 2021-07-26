Британский пловец Адам Пити выиграл золото Олимпиады-2020 на дистанции 100 м брассом

Британский пловец Адам Пити выиграл золото Олимпиады в Токио на дистанции 100 м брассом. Серебро завоевал представитель Нидерландов Арно Камминга. Бронза досталась итальянцу Николо Мартиненги.

Плавание. Олимпийские игры. Токио. Мужчины. Брасс. 100 м

1. Адам Пити (Великобритания) — 57,37.

2. Арно Камминга (Нидерланды) — 58,00.

3. Николо Мартиненги (Италия) — 58,33.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год. Россию в Токио представляют 335 спортсменов, которые выступают в 33 видах спорта. На Олимпиаде-2020 россияне не примут участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.