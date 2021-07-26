Саблистки Великая, Позднякова и Никитина вышли в 1/8 финала Олимпиады-2020

Российские саблистки Софья Великая, София Позднякова и Ольга Никитина выиграли свои поединки в 1/16 финала олимпийского турнира в Токио.

Великая со счётом 15:4 одолела венгерку Ренату Катону, Позднякова победила итальянку Роселлу Грегорио со счётом 15:12, а Никитина прошла американку Дагмару Возняк со счётом 15:14.

Встречи 1/8 финала стартуют в 7:35 мск.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и стартовали 23 июля 2021 года. Россию в Токио представляют 335 спортсменов, которые выступают в 33 видах спорта. На Олимпиаде-2020 россияне не примут участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.

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