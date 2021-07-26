Саблистки Великая, Позднякова и Никитина вышли в 1/8 финала Олимпиады-2020

Российские саблистки Софья Великая, София Позднякова и Ольга Никитина выиграли свои поединки в 1/16 финала олимпийского турнира в Токио.
Великая со счётом 15:4 одолела венгерку Ренату Катону, Позднякова победила итальянку Роселлу Грегорио со счётом 15:12, а Никитина прошла американку Дагмару Возняк со счётом 15:14.
Встречи 1/8 финала стартуют в 7:35 мск.
Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и стартовали 23 июля 2021 года. Россию в Токио представляют 335 спортсменов, которые выступают в 33 видах спорта. На Олимпиаде-2020 россияне не примут участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.
В нашем «инстаграме» тоже горит олимпийский огонь. Подписывайся.
- 26 июля 2021
-
06:41
-
06:29
-
06:25
-
06:19
-
06:14
-
06:07
-
06:06
-
06:01
-
05:55
-
05:52
-
05:47
-
05:44
-
05:37
-
05:30
-
05:21
-
05:19
-
05:15
-
05:12
-
05:04
-
05:00
-
04:51
-
04:43
-
04:24
-
03:42
-
03:27
-
02:57
-
02:38
-
02:27
-
02:21
-
02:06
-
00:54
-
00:36
-
00:31
- 25 июля 2021
-
23:59
-
23:31