Юлия Ефимова — об утренних заплывах на ОИ-2020: к сожалению, деньги решают всё

Трёхкратный призёр летних Олимпийских игр, шестикратная чемпионка мира, семикратная чемпионка Европы, российская пловчиха Юлия Ефимова оценила выступление в полуфинале Игр-2020 на дистанции 100 м брассом и выразила недовольство ранним временем соревнований. Она заняла третье место в полуфинальном заплыве и вышла в финал.

«Утром все плывут медленнее? Да, действительно тяжело. Но об этом говорят абсолютно все результаты на любых дистанциях. Тем более когда вчера мы вечером поздно-поздно закончили, а сегодня уже с утра рано-рано вставать. И пока ты отойдёшь от своей вечерней дистанции, поздно уснёшь, потом ранний подъём — сколько бы ты ни тренировался… Хотя обычно все тренировки с утра, и перед Олимпиадой ты именно так и планируешь. Но всё равно с утра не идёт такой результат, как надо. Будь тут финалы попозже, хотя бы днём… А так тяжеловато. Но все в одинаковых условиях.

Утренние заплывы? К сожалению, в нашем мире деньги решают всё. А на интересы спортсменов не обращают внимания. Да, было бы зрелищнее и мы бы видели более высокие результаты, проходи финалы вечером. Бились бы мировые рекорды. Но так тоже интересно, ведь повышается непредсказуемость», — цитирует Ефимову сайт «Матч ТВ».

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